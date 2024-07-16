Будут ли задержать не обновивших данные и задержат ли тех, кто обновил: ответ Минобороны

Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, полицейские смогут задерживать военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в период с 18 мая по 16 июля 2024 года.

Их будут доставлять непосредственно в ТЦК и СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своей воинской обязанности.

В Минобороны уточнили, что также полицейские смогут задерживать тех военнообязанных, которые выполнили требования по обновлению персональных данных в соответствии с новым законом о мобилизации, только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений.

В качестве примеров приводятся такие правонарушения, как игнорирование повесток ТЦК и СП с целью прохождения военно-врачебной комиссии, отказ от получения повестки с целью прохождения военно-врачебной комиссии и т.п.