Залетали ли в Украину "бесшумные" иранские дроны: что говорят в Воздушных силах

Иран модернизировал дроны-камикадзе Shahed-136. Усовершенствованная версия имеет турбореактивный двигатель и теперь он, вероятно, не будет гудеть как мопед. Однако, залетали ли уже такие "бесшумные" беспилотники в воздушное пространство Украины, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Возможно и залетали. Здесь нет ничего удивительного, что любые БПЛА ударного или иного типа будут модернизированы. Модернизация проводится непосредственно во время войны и здесь нет ничего удивительного", - сказал Игнат.

По его словам, беспилотники испытывают в боевых условиях, видят в реальном противовоздушном бою его слабые и сильные места и усовершенствуют.

Но, как отметил спикер, шум здесь не является определяющим. Больше учитывается его радиолокационная заметность.

"То есть смогут ли его зафиксировать наши радиолокационные станции и передать эту информацию вовремя для уничтожения. Поэтому используются также и композитные материалы для изготовления фюзеляжа. Он становится менее заметным и это усложняет работу ПВО. Но мы тоже получаем определенную технику от мероприятия, которая может больше четко обнаруживать воздушные цели. Это неплохо делает радар IRIS-T, который видит малейшую цель", - объяснил Игнат.

Что предшествовало

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Иран модернизировал дроны-каминадзе Shahed-136, которыми Россия постоянно атакует Украину.

Усовершенствованная версия имеет турбореактивный двигатель и теперь он, вероятно, не будет гудеть как мопед. Кадры тестирования модернизированного дрона освещены в пропагандистском фильме, который покажут иранцам.

Уже передал ли Иран "обновленные" беспилотники России пока неизвестно.

Однако, по словам Игната, "бесшумность" модернизированных иранских дронов не помешает нашим Воздушным силам сбивать вражеские БПЛА.

Напомним, ранее мы также сообщали, что россияне модернизируют иранские дроны-камикадзе, чтобы отслеживать весь путь беспилотника и место, где его сбили.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Недавно The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана.

Кроме того, недавно сообщалось, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.