Разрешает ли закон вручать повестки даже ночью

"Многие считают, что оповещение возможно только днем", - рассказали в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Сообщается в то же время, что "законодательство говорит иначе".

На вопрос "имеет ли значение время, если военнообязанному решили вручить повестку", гражданам ответили: "повестку могут вручить круглосуточно".

Это может произойти как днем, так и поздним вечером, ночью или даже ранним утром.

Следовательно, "сам по себе ночной час не делает такое вручение незаконным".

Уточняется, что это прямо предусмотрено пунктом 35 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации (утвержденного постановлением Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года).

"Поэтому ждать утра, чтобы вручить повестку, уполномоченные лица не обязаны", - констатировали в ТЦК.

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Где могут вручать повестки военнообязанным

В целом "встретиться" с повесткой можно по-разному. Ведь проводить оповещение в Украине разрешается:

по месту жительства или пребывания;

по месту работы;

по месту обучения;

в общественных местах и местах массового скопления людей;

на блокпостах;

на пунктах пропуска через государственную границу Украины;

непосредственно в ТЦК и СП.

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Кто имеет право вручать украинцам повестки

Вручать повестки военнообязанным гражданам Украины имеют право не только представители ТЦК и СП.

Порядок №560 определяет и других уполномоченных лиц - в частности представителей органов местного самоуправления, предприятий и учреждений (в пределах их полномочий).

Во время вручения уполномоченное лицо должно:

представиться;

по требованию - сообщить о целях остановки и общения;

предъявить документ, удостоверяющий его личность;

предъявить служебное удостоверение.

Кроме того, процесс оповещения должен фиксироваться техническими приборами и средствами фото- и видеофиксации.

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"Меняются" ли правила оповещения ночью

В ТЦК ответили также на вопрос "могут ли уполномоченные лица делать ночью все, что угодно?"

"Нет. Круглосуточное вручение повесток не отменяет других требований законодательства", - сообщили украинцам.

Речь о том, что уполномоченные лица должны соблюдать установленную процедуру и действовать в пределах своих полномочий в любое время.

Уточняется, что "право вручить повестку ночью само по себе не дает права без законных оснований проникать в жилье". Ведь неприкосновенность жилья гарантирует статья 30 Конституции Украины.

"Итак, ответ однозначен: повестку могут вручить даже посреди ночи. Но время суток не освобождает уполномоченных лиц от обязанности соблюдать закон", - подытожили в группе коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП.