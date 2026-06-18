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От крупного штрафа до лишения свободы: какое наказание грозит за игнорирование повесток

18:12 18.06.2026 Чт
4 мин
Украинцам напомнили, сколько у них времени, чтобы явиться в ТЦК по повестке
aimg Татьяна Веремеева
От крупного штрафа до лишения свободы: какое наказание грозит за игнорирование повесток Фото: Вручение повесток в Украине (facebook.com/CherkasyTCK)
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Повестки, которые отправляють по почте, и документы, сформированные через реестр "Оберіг", имеют такую же юридическую силу, как и повестки, врученные лично.

РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП рассказывает о сроках получения писем и ответственности за неявку.

Главное:

  • Юридическая сила: Повестки, отправленные заказными письмами по почте или сформированные в электронном виде через реестр "Оберег", имеют такую же юридическую силу, как и те, которые вручены представителями ТЦК лично.
  • Сроки хранения на почте и явка: На получение письма с почты у гражданина есть 3 дня. Срок явки в ТЦК отсчитывается со дня отправки.
  • Куда отправляют: Письма отправляют по адресу, который человек указал при обновлении данных. Если данные не обновлялись - повестку вышлют по месту официальной регистрации.
  • Уважительные причины для неявки: Болезнь, стихийное бедствие, смерть родственника или военные действия. О них следует сообщить в ТЦК в течение 3 дней, предоставить документы и явиться в течение недели.
  • Наказание за игнорирование: За неявку по обычной повестке грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен и объявление в розыск.

Как может быть вручена повестка

В территориальном центре комплектования пояснили, что во время мобилизации граждан могут вызвать в ТЦК путем вручения или отправки повестки.

Документ может быть сформирован через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов или оформлен на бумажном бланке. В ТЦК подчеркнули, что все такие повестки имеют одинаковую юридическую силу.

Повестку могут:

  • вручить лично представители группы оповещения;
  • вручить непосредственно в ТЦК и СП;
  • отправить заказным почтовым отправлением.

Сведения о вручении или отправке каждой повестки фиксируются в реестре "Оберег".

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Сколько времени дается на получение письма

Как пояснили в ТЦК, после поступления заказного письма с повесткой военнообязанный имеет три дня, чтобы забрать его на почте.

При этом дата явки в ТЦК определяется с учетом времени на доставку документа:

  • для жителей областных центров - в течение семи суток со дня отправки;
  • для жителей других населенных пунктов - в течение десяти суток.

Повестку могут отправлять по адресу проживания, который гражданин указал при уточнении военно-учетных данных. Если адрес не уточнялся, письмо могут отправить по месту регистрации или декларирования.

Что делать, если невозможно явиться

В ТЦК напомнили, что после получения повестки гражданин обязан прибыть в указанное место и в установленный срок.

Если человек не может явиться, он должен не позднее чем через трое суток после установленной даты сообщить ТЦК о причине неявки и впоследствии прибыть в срок до семи календарных дней.

Уважительными причинами могут быть:

  • болезнь;
  • стихийное бедствие;
  • военные действия и их последствия;
  • другие обстоятельства, сделавшие прибытие невозможным;
  • смерть близкого родственника.

Все причины необходимо подтвердить документально.

Что грозит за игнорирование повестки

В ТЦК отметили, что если повестка была вручена надлежащим образом - лично или по почте - человек считается должным образом уведомленным о необходимости явки и возможных последствиях неявки.

За нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Кроме того, лицо могут объявить в розыск.

В территориальном центре также подчеркнули, что систематическое игнорирование повесток может стать основанием для уголовной ответственности.

В частности, это касается боевых повесток. В ТЦК напомнили, что уклонение от призыва во время мобилизации наказывается по статье 336 Уголовного кодекса Украины и предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, в каких случаях можно обжаловать штраф за неявку в ТЦК по повестке. Юристы поясняют, что основанием может служить, в частности, ситуация, когда повестка поступила с опозданием или человек не получил уведомление от почты. В то же время для отмены штрафа недостаточно справки от "Укрпочты" - необходимо обжаловать постановление в ТЦК или через суд.

Также мы писали, могут ли украинцам вручать повестки в посольствах и консульствах за рубежом. Юрист объясняет, что сотрудники дипломатических учреждений не обладают такими полномочиями, поскольку не входят в перечень лиц, определенных законодательством. В то же время теоретически вручение повестки в помещении посольства возможно, если это будет делать уполномоченное лицо.

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