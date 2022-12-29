Угрожает ли зимой наступление РФ в Запорожской области: в ISW дали ответ
Вероятность нового наступления российских войск в Запорожской области зимой снижается. Оккупанты создают оборону от возможных наступательных операций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как пишут аналитики, 28 декабря российские войска, вероятно, разрушили мост через реку в Пологах.
Высокопоставленный украинский военный представитель заявил что нет никаких признаков того, что российские силы в Запорожской области формируют ударные группы, несмотря на некоторые ротации и развертывания там.
"Депутат от оккупационных войск Запорожской области Владимир Рогов заявил 27 декабря, что украинские войска будут вести наступление в Запорожской области, но из-за непогоды наступление не является неизбежным", - пишут эксперты.
Недавние усилия российских минеров и укреплений в Запорожской области и на побережье Днепра указывают на то, что российские войска не стремятся проводить там наступление, констатируют аналитики.
Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав.
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