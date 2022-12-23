Россияне понесли значительные потери в Запорожской области, - Генштаб

Россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, захватчики обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно оккупированном Бердянске. Кроме того, несколько туристических объектов в населенном пункте противник использует для размещения своих солдат.