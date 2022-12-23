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Россияне понесли значительные потери в Запорожской области, - Генштаб

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Пятница 23 декабря 2022 08:10
Россияне понесли значительные потери в Запорожской области, - Генштаб Фото: Россияне понесли значительные потери в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, захватчики обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно оккупированном Бердянске.

Кроме того, несколько туристических объектов в населенном пункте противник использует для размещения своих солдат.

Напомним, 22 декабря ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях.

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