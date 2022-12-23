Россияне понесли значительные потери в Запорожской области, - Генштаб
Фото: Россияне понесли значительные потери в Запорожской области (Getty Images)
Россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, захватчики обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно оккупированном Бердянске.
Кроме того, несколько туристических объектов в населенном пункте противник использует для размещения своих солдат.
Напомним, 22 декабря ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях.
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