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Чи загрожує взимку наступ РФ у Запорізькій області: в ISW відповіли

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Запорізька область, Четвер 29 грудня 2022 05:20
Чи загрожує взимку наступ РФ у Запорізькій області: в ISW відповіли Фото: загроза наступу РФ у Запорізькій області знижується (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Імовірність нового наступу російських військ у Запорізькій області взимку знижується. Окупанти створюють оборону від можливих наступальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, 28 грудня російські війська, ймовірно, зруйнували міст через річку у Пологах.

Високопоставлений український військовий представник заявив, що немає жодних ознак того, що російські сили в Запорізькій області формують ударні групи, попри деякі ротації та розгортання там.

"Депутат від окупаційних військ Запорізької області Володимир Рогов заявив 27 грудня, що українські війська вестимуть наступ у Запорізькій області, але через негоду наступ не є неминучим", - пишуть експерти.

Нещодавні зусилля російських мінерів та укріплень у Запорізькій області та на узбережжі Дніпра вказують на те, що російські війська не прагнуть проводити там наступ, констатують аналітики.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, росіяни продовжують зазнавати значних втрат у Запорізькій області. Ворог вдається до різних засобів, щоби повністю не втратити особовий склад.

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