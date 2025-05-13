Цены на пике: что подорожало в Украине за последний месяц

В апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Однако уже в ближайшие месяцы рост цен замедлится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции.

Как отметили в НБУ, ускорение инфляции в апреле в значительной степени обусловлено остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

Весомыми факторами оставались высокие расходы бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос.

"Зато меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен. Дополнительное влияние имело снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ускорение роста цен на сырые продукты - до 22,2%

В годовом измерении цены на сырые продукты росли быстрее из-за остаточных эффектов прошлогодних неурожаев и апрельских заморозков. Дорожали мука, крупы, фрукты и овощи борщевого набора из-за недостатка качественной продукции.

Дополнительно повлияло смещение сезонного спроса на отдельные продукты, в частности яйца, из-за Пасхи в апреле (в прошлом году - в мае). Рост несколько сдерживали импорт и тепличные овощи.

Базовая инфляция замедлилась до 12,1%

Темпы роста стоимости обработанных продуктов остались на уровне 17,3% г/г. Подорожание продовольственного сырья и расходы на оплату труда привели к росту цен на хлеб, мясо и мясопродукты.

В то же время стабилизация цен на масло на мировых рынках и увеличение предложения молочных товаров несколько сдерживали инфляцию.

Непродовольственные товары: рост замедлился до 3,8%

Снижение темпов роста цен связано со стабильной ситуацией на валютном рынке, что ограничило давление на импортные товары.

Инфляция услуг остается высокой - 14,6%

Цены на услуги росли из-за повышения зарплат и устойчивого спроса. Быстрее всего дорожали услуги ресторанов, гостиниц, транспорта и финансов. В то же время замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страхованию.

Административно-регулируемые цены выросли на 19,5%

Подакцизная продукция дорожала из-за роста расходов и изменений в налогообложении: повышение акцизов, их перевод в евро, введение коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству.

Укрепление гривны к доллару несколько уменьшило давление на цены на лекарства, медицинские товары и оборудование.

Цены на топливо: рост замедлился до 3,7%

Замедление роста цен связано с удешевлением нефти в мире. В то же время спрос и укрепление евро создавали растущее давление на стоимость топлива.

Прогноз по инфляции

Как отметили в НБУ, рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления.

"Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня", - говорится в сообщении.