Первый негативный прогноз: урожай зерновых в Украине может упасть на 10%

Урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10% до 51 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2024 году. Это первый официальный прогноз.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Виталий Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Как отмечает агентство, Украина является мировым производителем зерновых и масличных культур, однако урожай во многом зависит от благоприятных погодных условий как в период осеннего сева, так и в весенние месяцы.

Военные риски, связанные с продолжающимся российским вторжением, также сокращают объемы производства, поскольку фермеры боятся или не могут сажать и собирать урожай. Значительные площади также были захвачены или заминированы.

Сложная ситуация

"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влажности, потом затяжные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем снижения урожая", - сказал Коваль.

По его словам, самый негативный прогноз - минус 10%. "По ожиданиям урожай зерновых - минус 10%, масличных - минус 5%. Это точно не провал, но даст Бог, мы все уберем", - сказал он.

Давая первый подробный прогноз, Коваль сообщил, что в 2025 году Украина может собрать около 26 млн тонн кукурузы, 4,5 млн тонн ячменя, 1,5 млн тонн мелких зерновых, 11,5 млн тонн семян подсолнечника и 11 млн тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составить от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Коваль сообщил, что общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн тонн с 21,18 млн тонн в 2024 году, что отчасти связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн.

Украина - крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла.

Экспорт из Украины

Министр отказался предоставить прогноз экспорта зерна из Украины в 2025/26 году, основанный на пока неясных окончательных данных по урожаю, однако аналитики говорят, что экспорт составит 40,9 млн тонн, в том числе 15-15,5 млн тонн пшеницы.

Аналитик ASAP Agri на прошлой неделе заявил, что экспорт пшеницы из Украины, как ожидается, сократится в сезоне 2025/26 (июль-июнь) из-за возможных изменений в импортной политике ЕС, неопределенных перспектив урожая и лучших перспектив урожая в странах-импортерах ЕС.