Чи загрожує Нетаньяху міжнародна ізоляція через ордер на арешт МКС: пояснення політолога
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Це може свідчити про настрої на організовану делегітимацію Ізраїлю.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів політолог, професор Університету Бар-Ілан Зєєв Ханін.
Ханін нагадав, що історія з ордерами триває понад рік і саме тому вердикт МКС не став несподіванкою. Однак те, що в одному списку опинилися Нетаньяху та ватажки ХАМАС може свідчити про настрої на організовану делегітимацію Ізраїлю.
На думку експерта, наразі для таких дій юридичних підстав немає, а жоден юрист з міжнародного права не готовий був підписатися під подібними заявами.
"Усі ці структури, у тому числі ООН, які були створені, щоб запобігати злочинам проти людства… На практиці там задають тон диктаторські режими. Це політичний демарш, щоб підтримати терористів та послабити статус держави Ізраїль. Ввести санкції проти політичного та військового керівництва, конкретно проти прем'єра та звільненого Галанта", - заявив Ханін.
При цьому Ханін не бачить загроз для міжнародної ізоляції Нетаньяху. Він вважає, що попри заяву Жозепа Борреля, Ізраїль давно спілкується не з "брюссельською бюрократією", а з конкретними європейськими партнерами, такими як Великобританія, Німеччина тощо.
"На сьогодні немає жодних причин вважати, що ці серйозні суб'єкти, які задають тон у міжнародному порядку денному, дотримуватимуться такого абсурдного рішення", - зазначив він.
Ордери на арешт Нетаньяху та Галанта
Сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.
На думку МКС, чиновники винні у "воєнних злочинах" на території Сектору Газа. Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, усі країни Євросоюзу мають виконувати таке рішення, оскільки вони ратифікували Римський статут.
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