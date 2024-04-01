Грозит ли Часовому Яру оккупация или окружение: мнение эксперта

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, вряд ли Часовому Яру в ближайшее время грозит оккупация или оцепление, ведь там нет условий для масштабного продвижения российских войск.

"Там на сегодняшний день враг смог создать условия для наступления на села. И способен действовать только в направлении Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Даже на этом этапе у них большие проблемы, но если они захватят села, то во второй половине 2024 года смогут перейти к более интенсивным наступательным действиям на Часов Яр. Отказываться от него россияне не будут", - отметил эксперт.

Ситуация возле Часового Яра

Ранее в ВСУ отмечали, что оккупанты совершают "мощный рывок" в направлении города Часов Яр Донецкой области. Это может открыть им плацдарм для наступления на Константиновку. При этом войска РФ с этой целью активно стягивают на Бахмутское направление резервы и тяжелую технику.

Согласно отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска пытаются продвигаться в направлении Часового Яра Донецкой области, но вряд ли смогут угрожать населенному пункту окружением или оккупацией в ближайшие месяцы.