Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу TikTok в США

Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу соцсети TikTok в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если они его примут, я его подпишу", - заявил Байден.

Палата представителей США планирует на следующей неделе проголосовать за законопроект об ограничении работы TikTok после того, как комитет в четверг единогласно одобрил эту меру.

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, Министерство юстиции сообщило комитету Палаты представителей по энергетике и торговле, что законопроект о продаже активов, а не законопроект о запрете TikTok, поставит правительство в более сильную правовую позицию.

Законопроект предоставит ByteDance 165 дней на продажу TikTok. Если этого не произойдет, магазины приложений Apple и Google должны будут удалить TikTok и ограничить работу уже установленных программ, а также веб-версии приложения.

Запрет соцсети TikTok

В прошлом году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах.

Кроме того, в некоторых западных странах хотят ввести запрет на использование TikTok государственными служащими.

Так, 6 марта стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета видеоприложения на территории страны.

Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины - читайте в материале РБК-Украина.