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Заберут ли субсидию из-за унаследованного жилья? ПФУ дал ответ

05:29 20.08.2026 Чт
3 мин
Пенсионный фонд напомнил о важном исключении
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПФУ назвал случай, когда вторая квартира не станет помехой для субсидии (Getty Images)

Получение квартиры или дома в наследство не всегда означает, что человек потеряет право на жилищную субсидию. В Пенсионном фонде Украины объясняют, что для отдельных категорий граждан предусмотрено исключение из общего правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Когда наследство не помешает получить субсидию? Наличие второго жилья в собственности может стать основанием для отказа в жилищной субсидии. В то же время, для отдельных категорий пенсионеров действуют исключения.
  • Что важно для пенсионеров? Если пенсионер по возрасту имеет собственное жилье, а затем получил еще одну квартиру или дом по наследству, это не обязательно означает потерю субсидии. Важно учитывать условия, предусмотренные правилами ее назначения.
  • Что еще проверяет ПФУ? При назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает не только количество жилья, но и доходы, имущественное положение, крупные финансовые операции, задолженность и другие обстоятельства.

Заберут ли субсидию из-за унаследованного жилья?

Общее правило предусматривает, что субсидию могут не назначить, если кто-либо из членов домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения - квартиры или дома.

В то же время законодательство предусматривает исключение для жилья, полученного по наследству. Оно касается, в частности, лиц, получающих пенсию по возрасту. В таком случае унаследованные квартира или дом не считаются препятствием для назначения субсидии, если выполняются установленные условия.

К примеру, если пенсионер по возрасту имеет собственную квартиру, а затем унаследовал еще одну квартиру или дом, он может сохранить право на субсидию.

Какое условие обязательно?

Важно, чтобы ни одно из жилых помещений, находящихся в собственности человека, в том числе полученное по наследству, не сдавалось в аренду.

Это должно подтверждаться актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства. При соблюдении этого условия право на субсидию может сохраняться.

То есть само по себе наличие унаследованного жилья не означает автоматического отказа в государственной помощи. Значение имеют то, кому принадлежит жилье, на каком основании оно получено и сдается ли оно в аренду.

Важный нюанс для пенсионеров

Исключение касается именно лиц, определенных законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в частности получателей пенсии по возрасту. ПФУ особо отмечает, что эта норма не распространяется на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Поэтому перед оформлением субсидии следует учитывать не только факт получения наследства, но и вид пенсии, а также другие обстоятельства домохозяйства.

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