Чи заберуть субсидію через успадковане житло? ПФУ дав відповідь

Отримання квартири або будинку у спадщину не завжди означає, що людина втратить право на житлову субсидію. У Пенсійному фонді України пояснюють, що для окремих категорій громадян діє виняток із правила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Загальне правило передбачає, що субсидію можуть не призначити, якщо хтось із членів домогосподарства має у власності більше одного житлового приміщення - квартири або будинку.
Водночас законодавство передбачає виняток для житла, отриманого у спадщину. Він стосується, зокрема, осіб, які отримують пенсію за віком. У такому випадку успадкована квартира або будинок не вважаються перешкодою для призначення субсидії, якщо виконуються встановлені умови.
Наприклад, якщо пенсіонер за віком має власну квартиру, а потім успадкував ще одну квартиру або будинок, він може зберегти право на субсидію.
Важливо, щоб жодне з житлових приміщень, які перебувають у власності людини, зокрема отримане у спадщину, не здавалося в оренду.
Це має підтверджуватися актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Саме за такої умови право на субсидію може зберігатися.
Тобто сама по собі наявність успадкованого житла не означає автоматичної відмови у державній допомозі. Значення має те, кому належить житло, на яких підставах воно отримане та чи використовується для здавання в оренду.
Виняток стосується саме осіб, визначених законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема одержувачів пенсії за віком. ПФУ окремо зазначає, що ця норма не поширюється на отримувачів пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.
Тому перед оформленням субсидії варто врахувати не лише факт отримання спадщини, а й вид пенсії та інші обставини домогосподарства.
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