Чи заберуть субсидію через успадковане житло? ПФУ дав відповідь

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Коли спадщина не завадить отримати субсидію? Наявність другого житла у власності зазвичай може стати підставою для відмови у житловій субсидії. Водночас для окремих категорій пенсіонерів діють винятки.

Наявність другого житла у власності зазвичай може стати підставою для відмови у житловій субсидії. Водночас для окремих категорій пенсіонерів діють винятки. Що важливо для пенсіонерів? Якщо пенсіонер за віком має власне житло, а потім отримав ще одну квартиру чи будинок у спадщину, це не обов'язково означає втрату субсидії. Важливо враховувати умови, передбачені правилами її призначення.

Якщо пенсіонер за віком має власне житло, а потім отримав ще одну квартиру чи будинок у спадщину, це не обов'язково означає втрату субсидії. Важливо враховувати умови, передбачені правилами її призначення. Що ще перевіряє ПФУ? Під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує не лише кількість житла, а й доходи, майновий стан, великі фінансові операції, заборгованість та інші обставини.

Чи заберуть субсидію через успадковане житло?

Загальне правило передбачає, що субсидію можуть не призначити, якщо хтось із членів домогосподарства має у власності більше одного житлового приміщення - квартири або будинку.

Водночас законодавство передбачає виняток для житла, отриманого у спадщину. Він стосується, зокрема, осіб, які отримують пенсію за віком. У такому випадку успадкована квартира або будинок не вважаються перешкодою для призначення субсидії, якщо виконуються встановлені умови.

Наприклад, якщо пенсіонер за віком має власну квартиру, а потім успадкував ще одну квартиру або будинок, він може зберегти право на субсидію.

Яка умова є обов'язковою?

Важливо, щоб жодне з житлових приміщень, які перебувають у власності людини, зокрема отримане у спадщину, не здавалося в оренду.

Це має підтверджуватися актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Саме за такої умови право на субсидію може зберігатися.

Тобто сама по собі наявність успадкованого житла не означає автоматичної відмови у державній допомозі. Значення має те, кому належить житло, на яких підставах воно отримане та чи використовується для здавання в оренду.

Важливий нюанс для пенсіонерів

Виняток стосується саме осіб, визначених законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема одержувачів пенсії за віком. ПФУ окремо зазначає, що ця норма не поширюється на отримувачів пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.

Тому перед оформленням субсидії варто врахувати не лише факт отримання спадщини, а й вид пенсії та інші обставини домогосподарства.