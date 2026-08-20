Заберут ли субсидию из-за унаследованного жилья? ПФУ дал ответ

Получение квартиры или дома в наследство не всегда означает, что человек потеряет право на жилищную субсидию. В Пенсионном фонде Украины объясняют, что для отдельных категорий граждан предусмотрено исключение из общего правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Когда наследство не помешает получить субсидию? Наличие второго жилья в собственности может стать основанием для отказа в жилищной субсидии. В то же время, для отдельных категорий пенсионеров действуют исключения.

Наличие второго жилья в собственности может стать основанием для отказа в жилищной субсидии. В то же время, для отдельных категорий пенсионеров действуют исключения. Что важно для пенсионеров? Если пенсионер по возрасту имеет собственное жилье, а затем получил еще одну квартиру или дом по наследству, это не обязательно означает потерю субсидии. Важно учитывать условия, предусмотренные правилами ее назначения.

Если пенсионер по возрасту имеет собственное жилье, а затем получил еще одну квартиру или дом по наследству, это не обязательно означает потерю субсидии. Важно учитывать условия, предусмотренные правилами ее назначения. Что еще проверяет ПФУ? При назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает не только количество жилья, но и доходы, имущественное положение, крупные финансовые операции, задолженность и другие обстоятельства.

Заберут ли субсидию из-за унаследованного жилья?

Общее правило предусматривает, что субсидию могут не назначить, если кто-либо из членов домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения - квартиры или дома.

В то же время законодательство предусматривает исключение для жилья, полученного по наследству. Оно касается, в частности, лиц, получающих пенсию по возрасту. В таком случае унаследованные квартира или дом не считаются препятствием для назначения субсидии, если выполняются установленные условия.

К примеру, если пенсионер по возрасту имеет собственную квартиру, а затем унаследовал еще одну квартиру или дом, он может сохранить право на субсидию.

Какое условие обязательно?

Важно, чтобы ни одно из жилых помещений, находящихся в собственности человека, в том числе полученное по наследству, не сдавалось в аренду.

Это должно подтверждаться актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства. При соблюдении этого условия право на субсидию может сохраняться.

То есть само по себе наличие унаследованного жилья не означает автоматического отказа в государственной помощи. Значение имеют то, кому принадлежит жилье, на каком основании оно получено и сдается ли оно в аренду.

Важный нюанс для пенсионеров

Исключение касается именно лиц, определенных законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в частности получателей пенсии по возрасту. ПФУ особо отмечает, что эта норма не распространяется на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Поэтому перед оформлением субсидии следует учитывать не только факт получения наследства, но и вид пенсии, а также другие обстоятельства домохозяйства.