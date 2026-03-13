Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Появится ли ядерное оружие у Финляндии? Президент Стубб поставил точку в вопросе

18:45 13.03.2026 Пт
2 мин
Действительно ли Финляндия остается без ядерного оружия?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Финляндия должна быть полноправным членом НАТО без ограничений, однако не планирует размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Позиция президента и правительства

Во время встречи с лидерами парламентских партий Александр Стубб отметил, что оборона страны базируется на национальных возможностях как части коллективной системы НАТО.

Он подчеркнул, что Финляндии не нужно ядерное оружие в мирное время, и таких предложений от партнеров не поступало.

"Для безопасности Финляндии необходимо использовать всю защиту НАТО. Кроме того, на территории Финляндии не будет размещено ядерное оружие", - отметил глава государства.

Премьер-министр Петери Орпо подтвердил, что правящая коалиция учла мнение оппозиции. Правительство планирует официально зафиксировать отказ от ввоза ядерного вооружения в страну в мирный период.

Оценка угроз

По словам Стубба, на данный момент Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы.

Дальнейшая разработка нормативной базы по ядерному статусу страны сейчас находится в руках финского правительства.

Угрозы со стороны РФ и усиление Финляндии

Напомним, ранее стало известно, что на фоне растущей угрозы со стороны РФ Финляндия создала специальный центр для мониторинга и противодействия гибридным воздействиям.

Страна также активно пересматривает правила владения недвижимостью вблизи стратегических объектов - из-за вопроса нацбезопасности Хельсинки намерен запретить россиянам покупать жилье в определенных зонах.

Такие шаги обусловлены тем, что Россия продолжает нагнетать напряженность в регионе. В частности, Кремль наращивает ядерный потенциал до уровня времен Холодной войны.

Также РФ системно увеличивает военное присутствие у границ НАТО, готовясь к возможному длительному противостоянию с Альянсом.

НАТОРоссийская ФедерацияФинляндияЯдерное оружие