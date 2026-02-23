RU

Экономика

Повлияло ли решение Фицо на импорт электроэнергии в Украину: данные источников

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Иван Носальский

Решение премьера Словакии Роберта Фицо об отказе предоставлять аварийные поставки электроэнергии Украине пока не коснулось импорта.

Об этом РБК-Украина сообщили источники, знакомые с процессом закупки электроэнергии в соседних странах Европы.

"Импорт сейчас идет, в том числе и из Словакии", - отметил собеседник.

Аварийные поставки электроэнергии Украина запрашивает у партнеров только в экстренных случаях, обычно после внезапных аварий, которые приводят к снижению генерации, или обстрелов энергосистемы, которые приводят к увеличению дефицита  электроэнергии.

Отказ от аварийных поставок со стороны любого партнера не является нарушением европейских норм и правил, поскольку такая услуга предоставляется на условиях двусторонних договоренностей при наличии технических и ресурсных возможностей, отметил собеседник. 

Аварийные поставки не считаются импортом.

При этом энергетический эксперт Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина отметил, что Словакия не является основным поставщиком аварийной помощи. В основном она поступала из Польши.

"Я не помню, когда Словакия нам ее предоставляла. У нас шла такая помощь из Польши", - сказал он.

Импорт электроэнергии

Напомним, ранее аналитик ExPro Consulting Дарья Орлова в комментарии РБК-Украина заявила, что доля Венгрии и Словакии в структуре импорта электроэнергии в Украину критическая и в феврале совокупно составляет 70% (более 1,4 ГВт мощности).

При полном прекращении поставок Украине вряд ли удастся заменить все 100% объемов через другие направления.

В то же время, по ее словам, операторы энергосистем ЕС не могут принимать такие решения самостоятельно, поскольку их деятельность координируется в рамках европейского объединения ENTSO-E.

Сегодня, 23 февраля, премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна приостанавливает аварийные поставки электроэнергии Украине до тех пор, пока не будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

