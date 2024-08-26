Прогнозы неизменны. Вернется ли Украина к свету по графикам из-за сегодняшней атаки РФ
Результаты обстрелов энергетических объектов Украины 26 августа не дают повода для существенных увеличений рисков отключений электроэнергии в ближайшие месяцы.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.
"Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после возобновления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечерние часы", - сказал Рябцев.
Он отметил, что все разрушения, которые произошли в Украине в результате обстрелов, не могут остановить энергосистему Украины.
"Эти повреждения будут ликвидировано и поврежденное оборудование заработает в ближайшие дни. Энергетики знают, что делать в таких случаях. Это не первые удары по энергетическим объектам. Учитывая наличие опыта у энергетиков, сейчас все работы проводятся по определенным методикам. И даже те отключения которые происходили в Украине были, в основном, превентивными", - рассказал эксперт.
Он пояснил, что превентивные отключения необходимы, чтобы снизить уровень повреждений, поскольку разрушения во время работы могут быть более значительными.
"Одно дело, если прилетает в трансформатор под напряжением, и совсем другое - если он в это время не работает", - отметил Рябцев.
Массированная атака РФ и ситуация со светом в Украине
Российские террористы утром 26 августа устроили самую масштабную комбинированную атаку на Украину за последние месяцы. РФ выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов-камикадзе "Шахед".
В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением.
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