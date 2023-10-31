Повлияет ли война в Израиле на помощь Украине: посол успокоил прогнозом

Ситуация в Израиле не повлияет на помощь Украине, поскольку запросы Украины и Израиля по военной помощи не пересекаются.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я не думаю, что ситуация в Израиле повлияет на помощь Украине, насколько я знаю, и США, и Европа намерены и дальше оказывать помощь Украине", - сказал Бродский.

По словам посла, Израиль является самой самодостаточной в военном отношении страной, и ему не нужен такой объем помощи, как Украине. А запросы Израиля к союзникам в начале войны касались очень специфических видов вооружений - например, ракет-перехватчиков для системы "Железный купол", запасы которых начали иссякать из-за сверхинтенсивных обстрелов со стороны ХАМАС.

Помощь Украине и Израилю

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение ХАМАС на Израиль не связано с сосредоточением внимания Запада на ситуации в Украине.

В то же время сейчас в Сенате США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Между тем, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.

Ожидается, что сегодня глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен выступят с заявлением о том, что Штаты должны немедленно послать помощь Израилю и Украине.

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