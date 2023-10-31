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Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні: посол заспокоїв прогнозом

Київ, Вівторок 31 жовтня 2023 11:15
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Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні: посол заспокоїв прогнозом Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Ситуація в Ізраїлі не вплине на допомогу Україні, оскільки запити України та Ізраїлю щодо військової допомоги не перетинаються.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я не думаю, що ситуація в Ізраїлі вплине на допомогу Україні, наскільки я знаю, і США, і Європа мають намір і надалі надавати допомогу Україні", - сказав Бродський.

За словами посла, Ізраїль є найбільш самодостатньою у військовому відношенні країною, і йому не потрібний такий обсяг допомоги, як Україна. А запити Ізраїлю до союзників на початку війни стосувалися дуже специфічних видів озброєнь - наприклад, ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол", запаси яких почали вичерпуватися через надінтенсивні обстріли з боку ХАМАС.

Допомога Україні та Ізраїлю

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний із зосередженням уваги Заходу на ситуації в Україні.

Водночас зараз у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена у Конгресу 106 млрд. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

Очікується, що сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен виступлять із заявою про те, що Штати повинні негайно надіслати допомогу Ізраїлю та Україні.

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