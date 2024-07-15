Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского

Возможное избрание президентом США Дональда Трампа, вероятно, не приведет к пересмотру решения НАТО о 40 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

У президента поинтересовались, есть ли риск пересмотра решения НАТО о выделении 40 млрд евро для военной помощи Украине на год, если президентом США станет Дональд Трамп. "Я считаю, что у нас есть такое решение, оно абсолютно справедливо, и что любой, кто бы ни был во главе Соединенных Штатов Америки, не будет останавливать эту помощь", - ответил глава украинского государства.