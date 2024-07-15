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Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского

Киев, Понедельник 15 июля 2024 15:36
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Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Возможное избрание президентом США Дональда Трампа, вероятно, не приведет к пересмотру решения НАТО о 40 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

У президента поинтересовались, есть ли риск пересмотра решения НАТО о выделении 40 млрд евро для военной помощи Украине на год, если президентом США станет Дональд Трамп.

"Я считаю, что у нас есть такое решение, оно абсолютно справедливо, и что любой, кто бы ни был во главе Соединенных Штатов Америки, не будет останавливать эту помощь", - ответил глава украинского государства.

40 млрд евро для Украины

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне прошел саммит НАТО, в ходе которого, в том числе, обсуждалась помощь Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил союзникам ежегодно выделять на военную помощь Украине 40 млрд евро. Это то количество средств, которое выделяли с начала полномасштабной войны.

Но страны Альянса подкорректировали предложение Столтенберга. Они решили в ходе саммита пообещать выделить на военную помощь Украине 40 млрд евро пока только в следующем году.

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