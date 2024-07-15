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Чи вплине можлива зміна влади в США на 40 млрд євро від НАТО: думка Зеленського

Київ, Понеділок 15 липня 2024 15:36
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Чи вплине можлива зміна влади в США на 40 млрд євро від НАТО: думка Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Можливе обрання президентом США Дональда Трампа, ймовірно, не призведе до перегляду рішення НАТО про 40 млрд євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

У президента поцікавилися, чи є ризик перегляду рішення НАТО про виділення 40 млрд євро для військової допомоги Україні на рік, якщо президентом США стане Дональд Трамп.

"Я вважаю, що у нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе, і що будь-хто, хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не зупинятиме цієї допомоги", - відповів глава української держави.

40 млрд євро для України

Нагадаємо, минулого тижня у Вашингтоні відбувся саміт НАТО, під час якого, зокрема, обговорювалася допомога Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував союзникам щороку виділяти на військову допомогу Україні 40 млрд євро. Це та кількість коштів, яку виділяли з початку повномасштабної війни.

Але країни Альянсу підкоригували пропозицію Столтенберга. Вони вирішили під час саміту пообіцяти виділити на військову допомогу Україні 40 млрд євро поки що лише наступного року.

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