Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП

Отставка Ермака

Напомним, в пятницу утром, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Позже сам Ермак подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

По данным РБК-Украина, эти действия могут касаться расследования "Мидас". Речь идет о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики. В нем фигурируют бизнесмен и совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.

В тот же день после обысков президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

