UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський ще не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", - сказав Литвин.

Водночас він додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.

Відставка Єрмака

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Пізніше сам Єрмак підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За даними РБК-Україна, ці дії можуть стосуватися розслідування "Мідас". Йдеться про велику корупційну схему у сфері енергетики. У ньому фігурують бізнесмен та співвласник "Кварталу-95" Тимур Міндіч і низка інших колишніх високопоставлених чиновників.

Того ж дня після обшуків президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

Детальніше про обшуки у Єрмака та деталі справи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАндрій ЄрмакОфіс президента