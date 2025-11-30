Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП

Відставка Єрмака

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Пізніше сам Єрмак підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За даними РБК-Україна, ці дії можуть стосуватися розслідування "Мідас". Йдеться про велику корупційну схему у сфері енергетики. У ньому фігурують бізнесмен та співвласник "Кварталу-95" Тимур Міндіч і низка інших колишніх високопоставлених чиновників.

Того ж дня після обшуків президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

