RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Вывела ли Россия войска из Беларуси после учений "Запад-2025": ответ ГПСУ

Фото: российские учения в Беларуси (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска после завершения учений "Запад-2025" полностью вернулись на территорию России. Вблизи границы с Украиной провокаций зафиксировано не было.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2025", после завершения активной фазы с 12 по 16 сентября начали формировать колонны для возвращения на территорию России. По состоянию на сейчас военные полностью покинули Беларусь.

Также спикер сообщил, что во время учений и после них не было зафиксировано никакой активности вблизи украинской границы. Он отметил, "что все действия и локации учений происходили в глубине белорусской территории".

"Хотя учения завершились, направление границы с Беларусью для нас остается приоритетным для безопасности на уровне с границей с Россией и линией фронта", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что украинские пограничные группы и подразделения разведки, а также Министерство обороны и Госпогранслужба активно следили за развитием обстановки, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации.

 

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Россия и Беларусь проводили совместные военные учения под названием "Запад-2025". Активная фаза учений длилась с 12 по 16 сентября, а основные действия происходили на территории Беларуси, частично - в России.

РФ на учениях отработала возможные провокации против НАТО.

Также известно, что Россия расширила учения на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке.

На завершающем этапе совместных маневров появился российский правитель Владимир Путин в военной форме. Как указали в ISW, вероятно это "сигнал" для стран НАТО, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусь