Чи вистачає Україні західної військової допомоги: що кажуть в ОП

Україна сьогодні отримує більше значно більше військової допомоги, ніж на початку вторгнення. Головна проблема – це несвоєчасність передачі анонсованих оборонних пакетів.

"Якби давали вчасно і достатньо, напевно, балістичні ракети не влучали би в наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Вони влучають тоді, коли немає достатньо ракет, які їх можуть збити", - заявив Жовква.

Він також підкреслив, що у питаннях військової допомоги все набагато краще, ніж було у перші місяці і роки війни.

"Є наші безпекові угоди, 28 угод. У більшості з них зафіксовано чітку суму допомоги Україні у військових питаннях, протягом 10-річного періоду дій цієї угоди. І країни дотримуються цих цифр, а деякі й перевищують", - додав заступник голови Офісу президента.

Так, Німеччина, має 8 млрд євро за угодою, лише на сьогоднішній рік затвердила бюджет 11,5 млрд євро і чітко його виконує. Другий вид допомоги – це співфінансування спільного виробництва. Третій – це внески на програму PURL, за якою 4,8 млрд доларів зібрано за минулий рік.

"Дивіться, рік лише почався, а вже 584 млн євро ми отримали за цей місяць. Шість країн. Велика Британія, вперше, до речі, доєдналася до програми PURL. Норвегія – це наш чемпіон минулого року і вже виділяє нову допомогу. Нідерланди так само в топ-3 були, ще Швеція, Ісландія й Латвія", - підкреслив Жовква.

Окрім того, за програмою PURL Україна отримує лише ту допомогу, яка справді потрібна, вже вдалось відійти від того формату, коли давали все що є.

"В списках, які йдуть до американської сторони, чітко вказано саме те, що потребує Україна, тому і гроші виділяються чітко на те, що треба. Нам не потрібно вже великої кількості танків, тому що війна ведеться по-іншому. Це війна дронів і повітря. Тобто нам потрібно захист у повітрі", - зазначив представник ОП.

За його словами, у питанні енергетичної допомоги діють такі ж підходи: визначене необхідне конкретне обладнання, номенклатура, а не все загалом.