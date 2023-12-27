Производят ли в Украине танки: ответ Минстратегпрома
Пока оборонная промышленность Украины не производит танки. Впрочем, все потребности по танковой программе выполняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегической промышленности Александра Камышина в ходе встречи с журналистами.
"Танковая программа - не буду раскрывать детали, мы не производим сегодня танки, все что требует от нас Минобороны, Генштаб по танковой программе, мы делаем", - заявил Камышин.
В то же время министр стратегической промышленности добавил, что вопрос ремонта танков уже не стоит, поскольку был решен.
Производство оружия в Украине
Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.
Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".
Как рассказал Камышин, в настоящее время во всем мире наблюдается дефицит пороха. В то же время, Украина испытывает этот дефицит сильнее всего. Для решения этого вопроса необходима полная либерализация рынка взрывчатых веществ и порохов.
В частности, министр стратегической промышленности рассказал и о том, что Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза
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