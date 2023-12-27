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Производят ли в Украине танки: ответ Минстратегпрома

Среда 27 декабря 2023 17:56
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Производят ли в Украине танки: ответ Минстратегпрома Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Пока оборонная промышленность Украины не производит танки. Впрочем, все потребности по танковой программе выполняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегической промышленности Александра Камышина в ходе встречи с журналистами.

"Танковая программа - не буду раскрывать детали, мы не производим сегодня танки, все что требует от нас Минобороны, Генштаб по танковой программе, мы делаем", - заявил Камышин.

В то же время министр стратегической промышленности добавил, что вопрос ремонта танков уже не стоит, поскольку был решен.

Производство оружия в Украине

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал Камышин, в настоящее время во всем мире наблюдается дефицит пороха. В то же время, Украина испытывает этот дефицит сильнее всего. Для решения этого вопроса необходима полная либерализация рынка взрывчатых веществ и порохов.

В частности, министр стратегической промышленности рассказал и о том, что Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

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