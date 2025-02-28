Не тотальная проблема. Почему в Украине экстренно выключают свет: объяснение эксперта

Утренние и вечерние аварийные отключения света в Украине не являются тотальной проблемой. Скорее всего, они связаны с проблемами у региональных операторов системы распределения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Отметим, сегодня утром в нескольких регионах Украины применялись экстренные отключения электроэнергии. А вечером после 17:30 отключения введены по меньшей мере в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях.

Как отметили в "Укрэнерго", причина - последствия российских атак на энергетические объекты. В рамках аварийных мер в первую очередь отключают промышленных потребителей и бизнес. Действуют графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго). Однако ситуация может измениться и украинцев просят следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.

По мнению Омельченко, "паниковать рано", поскольку отключения точечные и вводятся лишь на несколько часов.

"На мой взгляд, это не тотальная проблема. Если аварийные отключения вводятся в отдельных регионах, как Киев, Киевская и Днепропетровская область, то это региональные проблемы. Относительно причин, надо смотреть на официальные сообщения. Но, как мне известно, экстренные отключения не связаны с генерацией", - рассказал он.

Омельченко отметил, что это скорее всего точечные проблемы у региональных операторов системы распределения.

"Паниковать точно не надо. Будем надеяться, что, как и утром, удастся стабилизировать энергосистему за несколько часов", - добавил эксперт.