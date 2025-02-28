ua en ru
Пт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Не тотальная проблема. Почему в Украине экстренно выключают свет: объяснение эксперта

Украина, Пятница 28 февраля 2025 18:09
UA EN RU
Не тотальная проблема. Почему в Украине экстренно выключают свет: объяснение эксперта Фото: в Украине экстренно выключают свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

Утренние и вечерние аварийные отключения света в Украине не являются тотальной проблемой. Скорее всего, они связаны с проблемами у региональных операторов системы распределения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Отметим, сегодня утром в нескольких регионах Украины применялись экстренные отключения электроэнергии. А вечером после 17:30 отключения введены по меньшей мере в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях.

Как отметили в "Укрэнерго", причина - последствия российских атак на энергетические объекты. В рамках аварийных мер в первую очередь отключают промышленных потребителей и бизнес. Действуют графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго). Однако ситуация может измениться и украинцев просят следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.

По мнению Омельченко, "паниковать рано", поскольку отключения точечные и вводятся лишь на несколько часов.

"На мой взгляд, это не тотальная проблема. Если аварийные отключения вводятся в отдельных регионах, как Киев, Киевская и Днепропетровская область, то это региональные проблемы. Относительно причин, надо смотреть на официальные сообщения. Но, как мне известно, экстренные отключения не связаны с генерацией", - рассказал он.

Омельченко отметил, что это скорее всего точечные проблемы у региональных операторов системы распределения.

"Паниковать точно не надо. Будем надеяться, что, как и утром, удастся стабилизировать энергосистему за несколько часов", - добавил эксперт.

Экстренные отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 28 февраля, утром экстренные отключения света вводили сразу в нескольких областях Украины.

К вечеру в ряде регионов снова ограничили подачу электроэнергии. В частности РБК-Украина писало, что в Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Отключения света
NEWS
Зеленский в США: все подробности визита
Зеленский в США: все подробности визита
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа