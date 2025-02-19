Будут ли выключать свет в Украине 20 февраля: что говорят в "Укрэнерго"

В Украине в четверг, 20 февраля, будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

"Завтра, 20 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергосистеме Украины

Напомним, в прошлом году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

Однако в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в последние дни в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии.

Кроме того, графики отключений света действуют для промышленности и бизнеса.

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