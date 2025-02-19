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Чи вимикатимуть світло в Україні 20 лютого: що кажуть в "Укренерго"

Середа 19 лютого 2025 18:00
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Чи вимикатимуть світло в Україні 20 лютого: що кажуть в "Укренерго" Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 20 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у четвер, 20 лютого, будуть застосовуватися графіки відключення світла. Однак вони стосуватимуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 20 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Час застосування обмежень:

  • 05:00 - 21:00

Водночас відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, минулого року Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

Проте у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це останніми днями в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії.

Окрім того, графіки відключень світла діють для промисловості та бізнесу.

Детально про те, яка ситуація буде з електроенергією у випадку значних морозів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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