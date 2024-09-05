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Чехия не будет возвращать украинцев принудительно, - посол

Чехия, Четверг 05 сентября 2024 22:39
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Чехия не будет возвращать украинцев принудительно, - посол Фото: Чехия не будет возвращать украинцев принудительно (facebook.com alex kumpan)
Автор: Карина Левицкая

Чехия не будет возвращать принудительно в Украину мужчин. Особенно тех, которые уже мобилизационного возраста.

Об этом заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация - это сознание каждого гражданина Украины", - подчеркнул посол

Он отметил, что по мнению Чехии, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством - это защита Отечества.

"Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства - это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", - пояснил Зварыч.

Заметим, что по информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и в возрасте от 18 до 65 лет - более 95 тысяч.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей.

Также глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует издание "Новости", подчеркнул, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

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Чехия Мобилизация в Украине
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