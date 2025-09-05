RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Посетит ли Уиткофф Киев после приглашения Ермака: что говорят в МИД

Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Приглашение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака для спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить Киев остается в силе.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

У Тихого спросили, приедет ли Уиткофф в Киев после приглашения Ермака.

"Приглашение остается в силе", - коротко ответил спикер МИД. 

При этом он не уточнил, принял ли приглашение Уиткофф. 

Стоит заметить, что спецпредставитель президента США уже несколько раз посещал Москву и встречался там с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом в Украину он не приезжал. 

Встреча Ермака и Уиткоффа

Напомним, на прошлой неделе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Нью-Йорк и встретился со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

По словам Ермака, они обсуждали продвижение реальной дипломатии для завершения войны РФ против Украины, а также обеспечение всех договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Также после встречи руководитель ОП заверил, что США не заставляют Украину отдавать свои территории России.

При этом руководитель ОП отметил, что пригласил Уиткоффа посетить Украину в ближайшем будущем.

КиевМИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиСтив Уиткофф