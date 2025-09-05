Чи відвідає Віткофф Київ після запрошення Єрмака: що кажуть у МЗС

Зустріч Єрмака і Віткоффа

Нагадаємо, минулого тижня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідав Нью-Йорк і зустрівся зі спецпредставником президента США з Близького Сходу Стівом Віткоффом.

За словами Єрмака, вони обговорювали просування реальної дипломатії для завершення війни РФ проти України, а також забезпечення всіх домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Також після зустрічі керівник ОП запевнив, що США не змушують Україну віддавати свої території Росії.

При цьому керівник ОП зазначив, що запросив Віткоффа відвідати Україну в найближчому майбутньому.