Тело выбросило на берег. Недалеко от оккупированной Кирилловки разбился российский вертолет

Недалеко от оккупированной Кирилловки в четверг, 20 апреля, в Азовское море упал вертолет россиян, пилот погиб.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.

По его данным, пилот российского самолета - не выжил.

Между тем местные жители в Telegram-каналах пишут, что над морем в районе базы отдыха "Золотой берег" кружили два вертолета.

"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", - пишут местные жители.

Отметим, что официально подтверждения инцидента оккупационные "власти" Запорожской области и российские военные не обнародовали.