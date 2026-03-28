Отправят ли США оружие для Украины на Ближний Восток: Зеленский назвал ключевой фактор

По словам главы государства, ключевым фактором этого решения будет продолжительность войны на Ближнем Востоке.

"Что касается перенаправления оружия, соответствующих вещей не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что зависит от многих факторов. Продолжительность войны, я думаю, будет решающим фактором в таком вопросе.", - сказал президент.

Зеленский выразил надежду, что ответных шагов не будет, и что пакеты оружия для Украины не будут переправлены на Ближний Восток.

Также президент добавил, что есть понимание, какой объем оружия США применяли в боевых действиях, и что есть у Ирана. Также есть понимание, что нужно от россиян Ирану. Это в свою очередь, будет влиять на события в Украине и на Ближнем Востоке.

"Понимаем, соответственно, теперь эту экспертизу более детально. Это для нас также важно. Да. И понимаем, в принципе, что нужно от россиян Ирану также. Все это - вещи, которые влияют на дальнейшее развитие событий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Надеемся, что пакеты не будут переправлены. Сигналов не было", - резюмировал он.