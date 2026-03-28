Финляндия проверит, действительно ли заказанное у США оружие поступает в Украину

Финляндия проверит, действительно ли оружие, оплаченное странами НАТО для украинской армии, попадает в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью Euronews .

Хяккянен отметил, что Финляндия проверит, придерживается ли Вашингтон контрактов, подписанных с европейскими странами-членами НАТО, которые закупили оружие для Украины у американских военных подрядчиков.

"Что обещано Украине, должно дойти до Украины", - подчеркнул он.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.

"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", - отметил министр обороны Финляндии.