Финляндия проверит, действительно ли заказанное у США оружие поступает в Украину
Финляндия проверит, действительно ли оружие, оплаченное странами НАТО для украинской армии, попадает в Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью Euronews.
Хяккянен отметил, что Финляндия проверит, придерживается ли Вашингтон контрактов, подписанных с европейскими странами-членами НАТО, которые закупили оружие для Украины у американских военных подрядчиков.
"Что обещано Украине, должно дойти до Украины", - подчеркнул он.
Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.
"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", - отметил министр обороны Финляндии.
Слухи об американском оружии для Украины
Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщал, что чиновники Пентагона рассматривают возможность отправки на Ближний Восток того оружия, которое было предназначено для Украины.
Комментируя такую информацию, генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что поставки Украине американского оружия, которое страны Альянса закупили у США в рамках программы PURL, продолжаются.
Он отметил, что, в частности, Украина получает через такую программу ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке.