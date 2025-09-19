RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО

Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина и Россия пока ведут переговоры только по гуманитарным вопросам. Они касаются освобождения военнопленных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью CNN.

На вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - сказал Умеров.

По словам секретаря СНБО, с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", - добавил он.

 

Встреча в Белом доме

Напомним, 18 августа в Вашингтоне президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленский.

Впоследствии к ним присоединились европейские лидеры. Основной темой стало определение дальнейших шагов для достижения мира в Украине.

Переговоры между Украиной и РФ

Как известно, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле 2025 года. Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, который сначала был министром обороны, а позже - секретарем СНБО.

Украина на этих переговорах демонстрировала готовность к прекращению огня уже сейчас и четко обозначила свои приоритеты: остановку боевых действий, тишину по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва не согласилась на перемирие.

Главным результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными.

Последний обмен состоялся 24 августа 2025 года. В рамках этого обмена домой вернулись украинские военные и гражданские, в частности защитники Мариуполя, Киевщины и других направлений.

Также Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем УмеровВойна в Украине