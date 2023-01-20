Удастся ли освободить Саакашвили: что говорят в его партии

"Я думаю, что если нам удастся его вырвать из когтей Иванишвили, спасти его, он будет очень вовлечен в победу Украины и его слово будет очень громким. Но надо его спасти. Реабилитация, я думаю, будет долгой, но его слова в любом случае будут важны для общих интересов (Украины и Грузии, - ред.)", - отметила Деканоидзе.

Она рассказала, что последний раз видела Саакашвили месяц назад, и он себя очень плохо чувствовал.

"Ему было плохо, у него постоянно высокая температура... То есть его надо спасать. Если он умрет, это будет принципиально для Путина", - говорит Деканоидзе.

Также она подчеркнула, шансы на то, что Саакашвили можно вытянуть на лечение есть.

"Я думаю, шансы есть, но самое главное, чтобы успеть, потому что он потерял 50 килограммов. У меня как члена парламента есть право его посещать, но сейчас сказали, что даже у депутатов не может быть права на визиты", - добавила Деканоидзе.

Напомним, что бывший грузинский президент Михеил Саакашвили находится в Грузии в тюрьме, еще в октябре 2021 года он прибыл на Родину, после чего его практически сразу арестовали и перевели в пенитенциарное учреждение.

Добавим, также известно, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, но власти Грузии отказались отправить его на лечение за границу.

После чего в Офисе украинского президента попросили Грузию отдать Саакашвили на лечение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.