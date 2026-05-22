Ударят ли США по Кубе: в Госдепе дали ответ

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает военного сценария в отношении Кубы. Он сомневается в дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио, которое приводит The Guardian .

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, заключенное путем переговоров.

"Это всегда наш приоритет. Это остается нашим приоритетом в отношении Кубы", - сказал госсекретарь.

Впрочем, он признал, что шансов на дипломатическое решение ситуации немного.

"Я просто честно говорю с вами: вероятность того, что это произойдет, учитывая, с кем мы имеем дело сейчас, невысока", - сказал Рубио.

На вопрос, применят ли США силу на Кубе для изменения политической системы острова, Рубио повторил, что дипломатическое урегулирование является лучшим.

Однако он отметил, что "президент США всегда имеет возможность сделать все необходимое для поддержки и защиты национальных интересов".