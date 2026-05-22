ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ударят ли США по Кубе: в Госдепе дали ответ

10:43 22.05.2026 Пт
2 мин
Шансов на дипломатическое решение все меньше и меньше
aimg Ирина Глухова
Ударят ли США по Кубе: в Госдепе дали ответ Фото: госдеп США Марко Рубио (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает военного сценария в отношении Кубы. Он сомневается в дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио, которое приводитThe Guardian.

Читайте также: Разведка США изучает реакцию Кубы на возможное военное нападение, - CBS News

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, заключенное путем переговоров.

"Это всегда наш приоритет. Это остается нашим приоритетом в отношении Кубы", - сказал госсекретарь.

Впрочем, он признал, что шансов на дипломатическое решение ситуации немного.

"Я просто честно говорю с вами: вероятность того, что это произойдет, учитывая, с кем мы имеем дело сейчас, невысока", - сказал Рубио.

На вопрос, применят ли США силу на Кубе для изменения политической системы острова, Рубио повторил, что дипломатическое урегулирование является лучшим.

Однако он отметил, что "президент США всегда имеет возможность сделать все необходимое для поддержки и защиты национальных интересов".

Трамп хочет захватить Кубу

Напомним, в последнее время у Дональда Трампа все чаще звучат заявления относительно Кубы. Ранее он неоднократно отмечал, что после Ирана именно островное государство Карибского бассейна может стать следующим приоритетом американской внешней политики.

Во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич глава Белого дома заявил, что Вашингтон стремится установить контроль над Кубой "почти немедленно".

В команде Трампа также начали обсуждать сценарии возможного силового давления на Гавану, в частности не исключая военного удара.

Между тем кубинские власти не намерены уступать без сопротивления. Ранее сообщалось, что Куба приобрела беспилотники для усиления оборонных возможностей на фоне напряженности в отношениях с США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп Марко Рубио
Новости
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкунредактор ленты новостей Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров