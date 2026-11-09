Ударят ли морозы в Украине в начале недели: прогноз погоды на сегодня

В Украине 9 ноября ожидается облачная и прохладная погода, ночью была минусовая температура. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод , как прошлой зимой.