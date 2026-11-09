Чи вдарять морози в Україні на початку тижня: прогноз погоди на сьогодні
07:00 09.11.2026 Пн
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Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 листопада (колаж РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 9 листопада, очікується хмарна та прохолодна погода, вночі була мінусова температура. Водночас опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 3-8° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.
Також кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.