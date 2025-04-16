Россия может ударить по Украине на Пасху еще более жестоко, - МИД Литвы
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предупредил о возможной новой атаке России на Пасху. По его словам, Кремль может прибегнуть к еще более жестким действиям.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Будрис выразил обеспокоенность по поводу возможных новых жестоких атак России на Украину в связи с Пасхальными праздниками.
После террористической атаки на Сумы в Вербное воскресенье, он отметил, что это может быть лишь началом более страшных атак со стороны Кремля, особенно на Пасху.
"На этой неделе Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что Россия подаст что-то еще страшнее на Пасху. Возможно, наступит переломный момент, когда мы скажем: смотрите, санкции нужно усиливать", - заявил Будрис.
По его словам, атака на Сумы стала своеобразным катализатором для более решительных действий со стороны Европейского Союза. Будрис подчеркнул, что санкции должны быть усилены, а ЕС должен принять конкретные шаги для поддержки Украины.
"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной в этом семестре, если мы потерпим крах на санкциях, то мы уже не можем говорить о какой-то геополитической субъектности ЕС, мы больше не можем говорить о том, чтобы иметь какое-то влияние в мире", - предостерег Будрис.
Кроме этого, Литва выступает за расширение санкций, в частности в отношении российской атомной энергетики и "теневого флота", что помогает обходить санкции.
Он отметил, что Литва активно работает над подготовкой нового пакета санкций, и надеется, что он будет принят на следующем заседании Совета иностранных дел ЕС.
Ракетный удар по Сумах
Напомним, что 13 апреля в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.
По последним данным, известно, что пострадало 119 человек.
В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.
Кроме того, Литва выступает за расширение санкций против России в рамках 17-го пакета, в частности в отношении госкорпорации "Росатом", российского сжиженного газа.
Будрис заявил о необходимости этих шагов на фоне продолжения агрессии Кремля, подчеркнув важность дополнительных ограничений для давления на российского диктатора Владимира Путина.
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