Удается ли войскам РФ закрепиться в Сумской области: ответ эксперта

Россия начала наступление на севере, забрасывая малые диверсионные группы в Сумскую область. Их цель - не закрепиться, а уничтожить логистику и выйти в тыл украинским силам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте ".

Как отмечается в материале, оккупационные войска уже вошли в несколько населенных пунктов Сумской области - Новенькое и частично в Басовку. Их задача - продвинуться дальше в сторону Юнаковки и КПП "Суджа", чтобы выйти в тыл той нашей группировке, которая остается в Курской области и параллельно создать ту самую "санитарную зону" в своем пограничье.

Однако эксперты утверждают, что в Юнаковку, Новенькое и Басовку оккупанты продвигаются малыми диверсионно-разведывательными группами - по 5-7 человек.

"Они зашли в Новенькое, оно полностью разбомблено, там не за что зацепиться. Но зашли ДРГ, по 5-7 тел, микроскопические. Их задача - запускать дроны, отслеживать передвижения войск. Их задача - сделать максимальный вред логистике, которая ведется по трассе. Но это не значит, что они зашли и закрепились, речь идет о нескольких этих ДРГ", - рассказывает военный эксперт Павел Нарожный.