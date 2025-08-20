Нужно ли вакцинировать ребенка перед школой: ответ педиатра

Прививки согласно Национальному календарю

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети в возрасте 6 лет должны быть вакцинированы против таких опасных инфекционных болезней:

краснуха

корь

паротит

дифтерия

полиомиелит

столбняк

Относительно того, какие вакцины выбрать, по словам Лидии Бабич, есть нюанс.

"Национальным календарем не предусмотрено введение повторных доз для защиты от коклюша в возрасте 6 лет. Но я советую выбирать вакцину именно с содержанием коклюшного компонента", - отметила врач.

Она объяснила это тем, что предыдущую дозу по календарю ребенку вводили в возрасте полутора лет. А прививка против коклюша не обеспечивает длительный или пожизненный иммунитет.

"Со временем уровень антител понемногу снижается. И дети старшего возраста также нуждаются в защите от коклюша. Поэтому следует выбрать вакцину, которая содержит все 4 компонента: против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита", - отметила Лидия Бабич.

Дополнительные прививки, которые стоит сделать

Специалист советует вместе с педиатром или семейным врачом проверить наличие дополнительных прививок у ребенка.

По ее словам, если это еще не было сделано, очень желательно вакцинировать ребенка против:

ветряной оспы

менингококковой инфекции

пневмококковой инфекции

гепатита А

"Если вашему ребенку уже 9 лет или больше, самое время защитить его от папилломавирусной инфекции. Эта инфекция передается половым путем, причем могут болеть как девочки, так и мальчики. Это ваш очень важный подарок перед вступлением в подростковый возраст", - подчеркнула Лидия Бабич.

Врач рассказала, что с 2026 года вакцинация от папилломавирусной инфекции будет входить в Национальный календарь прививок. Но по Программе медицинских гарантий можно будет получить только 1 дозу и только девочкас.

"Однако вакцинация важна и для мальчиков ", - отмечает Лидия.

Врач также напомнила, что с середины сентября начнется ежегодная кампания вакцинации против гриппа.

"Конечно, все родители мечтают о том, чтобы ребенок в течение учебного года как можно реже болел. Вакцинация - реальный способ достичь этой цели", - отметила педиатр.

Специалист подчеркнула, что грипп - это тяжелая вирусная инфекция, которая может приводить к развитию осложнений.

"Я очень советую всем членам семьи ежегодно осенью делать прививки против гриппа. Даже если вы не делали такую прививку ранее - никогда не поздно начать", - отметила Лидия Бабич.

О безопасности вакцинации

Педиатр рассказала, что вакцинация является безопасным и управляемым процессом, в отличие от заболевания.

"К сожалению, мы не можем спрогнозировать, возникнет ли болезнь. А если она возникнет, мы не можем контролировать тяжесть течения и гарантировать отсутствие осложнений", - отметила Лидия Бабич.

Относительно побочных эффектов вакцинации врач сказала, что у детей самыми распространенными являются дискомфорт в месте инъекции или местное покраснение кожи.

"Это точно не так опасно, как менингит или ветряная оспа. Ребенок после вакцинации не становится ослабленным, не требует ограничений обычного образа жизни, может сразу же посещать детский коллектив", - подчеркнула педиатр.