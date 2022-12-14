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Сколько украинцев выехали за границу из-за войны: ответ омбудсмена

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Украина, Среда 14 декабря 2022 17:59
Сколько украинцев выехали за границу из-за войны: ответ омбудсмена Фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Более семи миллионов граждан, что 20% фактического населения Украины, выехали за границу и почти 5 миллионов украинцев стали переселенцами в пределах своей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на доклад уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"К сожалению, мы фиксируем, что 4 миллиона 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства. Из них 30% - это пенсионеры и лица с инвалидностью", - сообщил Лубинец.

Кроме того, почти 8 миллионов украинцев нашли убежище от войны за границей.

"7 миллионов 900 тысяч человек выехали за пределы страны. Это 20% фактического населения всего нашего государства", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что 13 миллионов украинцев вынуждены проживать на временно захваченных территориях или в районе проведения боевых действий, а 46 тысяч граждан были принудительно вывезены в Россию.

Напомним, в рамках правительственной программы "Единение для Украины" из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки въехали более 82 000 украинцев и членов их семей.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия предоставит Эстонии 10 миллионов евро для помощи украинским беженцам.

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