Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации: разъяснение Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка в эфире Радио Свобода .

"В общем, есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это в кучу или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", - сказал Павлюк.

По его словам, рекрутинг - это способ улучшить сервис для украинцев, которые хотят присоединиться к ВСУ добровольно. В то же время рекрутинг не означает полного отказа от мобилизации.

"Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит, теперь пойдут воевать только те, кто хотят. Важно понимать, что защищать страну - это обязанность каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности", - объяснил спикер.

Он также рассказал, что оценивать результаты рекрутинга можно будет примерно через два месяца.

В то же время, Павлюк добавил, что уже на первом этапе внедрения системы рекрутинга есть заявки и отзывы от украинцев.

"Для того, чтобы нормально оценить, надо смотреть, сколько условно из заинтересовавшихся этим людей реально дойдут до ВЛК. Сколько из них потом окажутся пригодными к службе и окажутся в армии", - отметил спикер Минобороны.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Впрочем, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию РФ.

Стоит отметить, что украинские власти уже анонсировали крупный законопроект о мобилизации, который может быть принят до конца года.

Детальнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.