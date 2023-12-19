ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации: разъяснение Минобороны

Украина, Вторник 19 декабря 2023 12:54
UA EN RU
Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации: разъяснение Минобороны Фото: в Минобороны объяснили, станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Рекрутинг в Вооруженные силы Украины не заменит мобилизацию, поскольку является сервисом для добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка в эфире Радио Свобода.

"В общем, есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это в кучу или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", - сказал Павлюк.

По его словам, рекрутинг - это способ улучшить сервис для украинцев, которые хотят присоединиться к ВСУ добровольно. В то же время рекрутинг не означает полного отказа от мобилизации.

"Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит, теперь пойдут воевать только те, кто хотят. Важно понимать, что защищать страну - это обязанность каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности", - объяснил спикер.

Он также рассказал, что оценивать результаты рекрутинга можно будет примерно через два месяца.

В то же время, Павлюк добавил, что уже на первом этапе внедрения системы рекрутинга есть заявки и отзывы от украинцев.

"Для того, чтобы нормально оценить, надо смотреть, сколько условно из заинтересовавшихся этим людей реально дойдут до ВЛК. Сколько из них потом окажутся пригодными к службе и окажутся в армии", - отметил спикер Минобороны.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Впрочем, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию РФ.

Стоит отметить, что украинские власти уже анонсировали крупный законопроект о мобилизации, который может быть принят до конца года.

Детальнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Мобилизация в Украине Министерство обороны Украины
NEWS
Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года
Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году