Способна ли Россия к большому прорыву на фронте: Столтенберг назвал оценку НАТО

У России нет возможностей и сил для того, чтобы осуществить большой прорыв на фронте в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью AFP заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет никаких признаков или оснований полагать, что у России есть возможности и силы для больших прорывов", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что россияне, вероятнее всего, продолжат попытки давления при помощи своих воздушных ударов.

"Но, по нашим оценкам, они не смогут совершить никаких больших прорывов", - уточнил генсек.