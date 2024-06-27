Чи спроможна Росія до великого прориву на фронті: Столтенберг назвав оцінку НАТО

Росія не має можливостей і сил для того, щоб здійснити великий прорив на фронті у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю AFP заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У нас немає жодних ознак або підстав вважати, що Росія має можливості і сили для великих проривів", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що росіяни, найімовірніше, продовжать спроби тиску за допомогою своїх повітряних ударів.

"Але, за нашими оцінками, вони не зможуть зробити жодних великих проривів", - уточнив генсек.