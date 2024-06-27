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Чи спроможна Росія до великого прориву на фронті: Столтенберг назвав оцінку НАТО

Україна, Четвер 27 червня 2024 18:25
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Чи спроможна Росія до великого прориву на фронті: Столтенберг назвав оцінку НАТО Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не має можливостей і сил для того, щоб здійснити великий прорив на фронті у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю AFP заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У нас немає жодних ознак або підстав вважати, що Росія має можливості і сили для великих проривів", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що росіяни, найімовірніше, продовжать спроби тиску за допомогою своїх повітряних ударів.

"Але, за нашими оцінками, вони не зможуть зробити жодних великих проривів", - уточнив генсек.

Росія втрачає перевагу

Нагадаємо, ще вчора, 26 червня, джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ розповіло, що різниця у використанні артилерії між Росією та Україною скоротилася більш ніж удвічі. Нині це 1:3 порівняно з 1:7 на початку 2024 року.

Також 22 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що росіяни припиняють бойові дії в Харківській області.

Ворог частково виводить свої підрозділи, оскільки вони втратили боєздатність через зіткнення з українськими захисниками.

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