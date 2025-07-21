Действительно ли в Украине появятся мобильные ТЦК? В Раде объяснили, возможно ли это
Мобильные территориальные центры комплектования могут появиться в Украине. В Верховной Раде объяснили, что это решение зависит от Командования Вооруженных сил.
Об этом заявил Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.
Мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют полное право на существование с точки зрения действующего законодательства.
По его словам, закон не обязывает ТЦК находиться только в стационарных зданиях.
"С точки зрения нормативно-правового обеспечения, законодательного обеспечения я проблем не вижу. Потому что в законе не предусмотрено, что ТЦК и СП должны находиться в четко определенных местах", - заявил Вениславский.
Он также отметил, что последние массированные обстрелы ТЦК со стороны России имеют признаки гибридной войны.
РФ пытается посеять страх среди украинцев, чтобы те считали пребывание в таких учреждениях опасным.
По словам Вениславского, после принятия в 2023 году нового закона об усилении мобилизации, ТЦК могут работать и в цифровом режиме.
Это открывает путь к внедрению мобильных центров, которые могут действовать на основании подзаконных актов, принятых правительством или командованием ВСУ.
"Современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам. Поэтому я в этом проблем не вижу", - добавил нардеп.
В то же время он подчеркнул, что решение об использовании таких центров принимает не Верховная Рада, а военное командование.
Новые виды отсрочек
Ранее, 17 июля, Министерство обороны сообщило об обновлении в мобилизационном приложении "Резерв+".
Теперь пользователи смогут оформлять новые категории отсрочек от мобилизации, в частности для научных, научно-педагогических и педагогических работников высших учебных заведений и профессионального образования.
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