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Чи справді в Україні з’являться мобільні ТЦК? У Раді пояснили, чи це можливо

Понеділок 21 липня 2025 14:57
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Чи справді в Україні з’являться мобільні ТЦК? У Раді пояснили, чи це можливо Фото: Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Мобільні територіальні центри комплектування можуть з'явитися в Україні. У Верховній Раді пояснили, що це рішення залежить від Командування Збройних сил.

Про це заявив Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.

Мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) мають повне право на існування з точки зору чинного законодавства.

За його словами, закон не зобов’язує ТЦК перебувати лише в стаціонарних будівлях.

"З точки зору нормативно-правового забезпечення, законодавчого забезпечення я проблем не бачу. Тому що в законі не передбачено, що ТЦК і СП мають перебувати в чітко визначених місцях", - заявив Веніславський.

Він також наголосив, що останні масовані обстріли ТЦК з боку Росії мають ознаки гібридної війни.

РФ намагається посіяти страх серед українців, щоб ті вважали перебування в таких установах небезпечним.

За словами Веніславського, після ухвалення в 2023 році нового закону про посилення мобілізації, ТЦК можуть працювати і в цифровому режимі.

Це відкриває шлях до запровадження мобільних центрів, що можуть діяти на підставі підзаконних актів, ухвалених урядом або командуванням ЗСУ.

"Сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу", - додав нардеп.

Водночас він наголосив, що рішення про використання таких центрів ухвалює не Верховна Рада, а військове командування.

Нові види відстрочок

Раніше, 17 липня, Міністерство оборони повідомило про оновлення в мобілізаційному додатку "Резерв+".

Тепер користувачі зможуть оформлювати нові категорії відстрочок від мобілізації, зокрема для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та професійної освіти.

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